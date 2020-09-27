В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Калининградом

В больницы Калининградской области госпитализированы десять человек после столкновения рейсового автобуса с грузовиком. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных - средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

ДТП произошло на автодороге «Переславское - Янтарный» в районе поселка Кумачево. Сообщалось, что погибли шесть человек, в том числе и ребенок 2011 года рождения. По последним данным, скончался водитель автобуса. Таким образом количество жертв смертельного столкновения увеличилось до семи, пишет РИА Новости.