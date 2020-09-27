Число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до семи

Число погибших в ДТП с в Калининградской области выросло до семи. Об этом сообщили в УМВД по региону.

«Скончался водитель автобуса», - приводят слова пресс-службы РИА Новости.

Еще восемь человек госпитализированы с травмами.

По предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с песковозом.

На месте аварии работают все экстренные службы. По факту ДТП прокуратура Калининградской области начала проверку.