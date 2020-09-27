Главы МИД РФ и Турции подчеркнули необходимость стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

В воскресенье, 27 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе. Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Об этом говорится в опубликованном сообщении МИД РФ.

«27 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого проведен обмен мнениями по ситуации, складывающейся в зоне нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.

Также Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Стороны обсудили положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД РФ выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения.

В воскресенье, 27 сентября, на линии соприкосновения возобновился конфликт. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также предпринял аналогичные меры.