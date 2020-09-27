В стране и мире На выезде из Керчи загорелся пассажирский автобус Иван Линдеманн По предварительной информации, пострадавших нет. Все пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус. © Видео: ___gavriil___, YouTube © Фото: ___gavriil___, YouTube На выезде из Керчи загорелся пассажирский автобус. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что транспортное средство, охваченное огнем, стоит на обочине. По данным «Керчь ИНФО», из-за ЧП дорога на подъезде к трассе «Таврида» перекрыта в обе стороны. На месте работают пожарные. «По прибытии на место сотрудниками МЧС России установлено, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона автобуса, следующего по маршруту Геленджик - Симферополь», - сказано в сообщении регионального МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. Все пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика