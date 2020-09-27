Война с огнем: опубликованы кадры тушения мощного природного пожара под Ростовом

Сотрудники МЧС проводят операцию по тушению крупного природного возгорания в Аксайском районе Ростовской области. К борьбе с огнем привлечены 239 человек и 59 единиц техники.

По информации экстренного ведомства, горит сухая трава. Тушение пожара, площадь которого составляет 100 гектаров, осложнено сильными порывами ветра и труднодоступной местностью.

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало кадры с места возгорания. На записи видно, как пожарные, невзирая на перечисленные затрудняющие факторы, успешно выполняют стоящую перед ними задачу, ликвидируя крупные очаги пламени на охваченной огнем территории.

Ранее в субботу стало известно о двух природных пожарах в соседних Азовском и Аксайском районах Ростовской области. К настоящему моменту возгорание в Азовском районе локализовано специалистами МЧС.