Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

В Калининградской области в ДТП попал рейсовый пассажирский автобус. В результате аварии погибли шесть человек, восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«В результате ДТП по состоянию на 12.40 мск погибли шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, производится оказание помощи», - заявили в экстренных службах.

Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево.

© typikal, "ВКонтакте"

В МЧС подчеркнули, что к ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники.