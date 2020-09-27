В Монголии зарегистрирован новый случай бубонной чумы

В Монголии зарегистрирован еще один новый случай бубонной чумы. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.

По информации агентства, девушка ела мясо сурка и заразилась. В стране с начала года в общей сложности выявлено 22 предполагаемых случая заражения бубонной чумой, из которых шесть были подтверждены результатами лабораторных исследований.

В начале сентября сообщалось, что в Монголии скончался третий человек, инфицированный бубонной чумой. Жертвой опаснейшего заболевания стал 38-летний житель Завханского аймака на западе страны. Погибший также употреблял в пищу мясо сурков, которые являются переносчиками этого заболевания. Ранее скончались 42-летний житель Ховдского аймака и 15-летний подросток из Гоби-Алтайского аймака.