Лавров в разговоре с главой МИД Армении заявил, что РФ продолжит посреднические усилия по стабилизации ситуации в Карабахе

В воскресенье, 27 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили положение в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», - сказано на сайте МИД РФ.

Также уточняется, что министр иностранных дел России планирует провести разговор и с главой МИД Азербайджана.

Конфликт на линии соприкосновения возобновился в воскресенье, 27 сентября. После этого президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Подобных заявлений от азербайджанской стороны пока не поступало.