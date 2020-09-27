За сутки в Москве зафиксировано более 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19

За сутки в Москве выявлено 2 016 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот показатель является максимумом, начиная со 2 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа были выписаны из больниц 1 126 выздоровевших пациентов, 18 человек умерли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан соблюдать требования Роспотребнадзора. Он рекомендовал столичным предприятиям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. В первую очередь это касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.