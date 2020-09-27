Скорые и машины МЧС: новые кадры с места обрушения моста в подмосковном Ступине

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места обрушения моста в городском округе Ступино. В складском помещении в воскресенье утром произошло обрушение перехода, в результате которого пострадали более 30 человек.

На кадрах можно увидеть большое количество скорых, которые стоят на территории предприятия. По предварительной информации, в больницу госпитализированы 17 человек, погибших нет.

На предприятие выехали следователи, чтобы провести осмотр места происшествия, опросить сотрудников и руководство, изучить всю необходимую документацию. По предварительной информации, причиной аварии могла стать перегрузка моста.