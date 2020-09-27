Минобороны Азербайджана опровергло заявление Армении о подбитых танках и вертолетах

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотниках, назвав ее ложью.

«Наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте», - приводит слова сообщения агентство Sputnik Азербаджан.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе вооруженные силы страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Также оборонное ведомство Армении опубликовало видео, на котором якобы зафиксировано уничтожение азербайджанских танков и живой силы.

Напомним, что утром в воскресенье, 27 сентября, в Минобороны Армении заявили о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» после чего были сбиты два азербайджанских вертолета и три дрона. В свою очередь Минобороны Азербайджана заявили о начале контрнаступления на линии соприкосновения.