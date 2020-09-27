Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине возросло до 30

При обрушении пешеходного моста на территории складского помещения в подмосковном Ступине пострадали 30 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, люди упали с четырехметровой высоты. Они получили переломы, а также ожоги - из-за повреждения инженерных коммуникаций их ошпарило горячей водой.

Ранее в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева рассказали, что все пострадавшие были госпитализированы.

В МЧС по региону телеканалу «Звезда» сообщили, что причиной ЧП могла стать перегрузка моста, которая привела к деформированию крепежных элементов.