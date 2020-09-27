В Армении объявили всеобщую мобилизацию

Из-за конфликта в Карабахе правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники! Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации», - написал он на своей странице в Facebook.

Сегодня же о введении военного положения в Нагорном Карабахе объявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе вооруженные силы страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Также оборонное ведомство Армении опубликовало видео, на котором якобы зафиксировано уничтожение азербайджанских танков и живой силы.

Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

В российском МИД призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.