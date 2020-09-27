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СК проводит проверку по факту обрушения моста в Ступине

Тамара Астапенкова
11:48 27.09.2020
Следователи осмотрят место происшествия, опросят сотрудников и руководство предприятия.
© Видео: ГУ МЧС по Московской области © Фото: ГУ МЧС по Московской области

Следователи города Ступино начали проверку по факту обрушения по факту обрушения пешеходного моста, в результате которого пострадали 30 человек. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

«Сотрудники следственного отдела по Ступино ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, в следствии чего он рухнул. По данному факту следственным отделом незамедлительно организована проверка», - говорится в сообщении.

Следователи осмотрят место происшествия, опросят сотрудников и руководство предприятия, также будет истребована вся необходимая документация.

В воскресенье утром в городском округе Ступино, в поселке Октябрьский, в складском комплексе произошло обрушение перехода. По предварительной информации, причиной аварии могла стать перегрузка моста. Люди упали с четырехметровой высоты. Известно, что 17 человек были госпитализированы. Погибших нет.

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