СК проводит проверку по факту обрушения моста в Ступине

Следователи города Ступино начали проверку по факту обрушения по факту обрушения пешеходного моста, в результате которого пострадали 30 человек. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

«Сотрудники следственного отдела по Ступино ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, в следствии чего он рухнул. По данному факту следственным отделом незамедлительно организована проверка», - говорится в сообщении.

Следователи осмотрят место происшествия, опросят сотрудников и руководство предприятия, также будет истребована вся необходимая документация.

В воскресенье утром в городском округе Ступино, в поселке Октябрьский, в складском комплексе произошло обрушение перехода. По предварительной информации, причиной аварии могла стать перегрузка моста. Люди упали с четырехметровой высоты. Известно, что 17 человек были госпитализированы. Погибших нет.