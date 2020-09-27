Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от коронавируса
Прививку от коронавируса сделали уже более трех тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр города заявил, что все, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо.
«Я сам прошел эту процедуру привития, и вы видите - со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Вакцинация проходит в Москве в два этапа. Сначала добровольцам вводят первый компонент, через 21 день - второй. Прививают граждан бесплатно.
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи. Пробные партии препарата доставлены уже во все регионы.
В начале сентября о ходе клинических испытаний российской вакцины написал авторитетнейший британский медицинский журнал The Lancet. В материале уточняется, что препарат действительно работает, в результате чего у всех испытуемых выработался устойчивый иммунитет к возбудителю.