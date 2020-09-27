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Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от коронавируса

Иван Линдеманн
11:19 27.09.2020
Мэр города заявил, что все, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо.
Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от коронавируса
© Фото: mos.ru

Прививку от коронавируса сделали уже более трех тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр города заявил, что все, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо.

«Я сам прошел эту процедуру привития, и вы видите - со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация проходит в Москве в два этапа. Сначала добровольцам вводят первый компонент, через 21 день - второй. Прививают граждан бесплатно.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи. Пробные партии препарата доставлены уже  во все регионы.

В начале сентября о ходе клинических испытаний российской вакцины написал авторитетнейший британский медицинский журнал The Lancet. В материале уточняется, что препарат действительно работает, в результате чего у всех испытуемых выработался устойчивый иммунитет к возбудителю.

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