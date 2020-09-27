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МО Армении опубликовало видео удара по азербайджанским танкам

Тамара Астапенкова
10:45 27.09.2020
По словам Шушан Степанян, запись демонстрирует уничтожение танков и живой силы.
© Видео: Минобороны Армении © Фото: Минобороны Армении

Министерство обороны Армении на своем официальном сайте обнародовало видео, на котором, по словам ведомства, зафиксировано уничтожение азербайджанских танков и живой силы. Аналогичный ролик опубликовала на своей странице в Facebook и пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

«Уничтожение азербайджанских танков и живой силы», - написала Степанян.

Сегодня утром, 27 сентября, Минообороны Азербайджана сообщило о начале контрнаступательной операции на линии соприкосновения. В свою очередь армянская сторона заявила, что после того, как Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», ВС сбили два азербайджанских вертолета и три дрона, однако в МО Азербайджана данную информацию опровергли.

Напомним, что обострение конфликта на азербайджано-армянской границе началось 12 июля. В связи с этим Организация Договора о коллективной безопасности заявила о планах созвать экстренное заседание.

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