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МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры

Иван Линдеманн
10:39 27.09.2020
В воскресенье, 27 сентября, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры по стабилизации ситуации. Заявление размещено на официальном сайте ведомства.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 27 сентября, в министерстве обороны Армении заявили о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». После этого, как сообщили в военном ведомстве, ВС сбили два азербайджанских вертолета и три дрона.

Азербайджан данные о сбитой военной технике опроверг. В МО республики сообщили, что начали контрнаступление на линии соприкосновения.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

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