МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры по стабилизации ситуации. Заявление размещено на официальном сайте ведомства.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 27 сентября, в министерстве обороны Армении заявили о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». После этого, как сообщили в военном ведомстве, ВС сбили два азербайджанских вертолета и три дрона.

Азербайджан данные о сбитой военной технике опроверг. В МО республики сообщили, что начали контрнаступление на линии соприкосновения.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.