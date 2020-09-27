В Карабахе ввели военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе карабахского лидера.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», - говорится в опубликованном пресс-службой сообщении президента.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале контрнаступательной операции на линии соприкосновения. А в МО Армении заявили, что, после того, как Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», ВС сбили два азербайджанских вертолета и три дрона. Позднее Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике.

В Офисе защитника прав человека Карабаха сообщили о потерях среди населения во время артобстрела.