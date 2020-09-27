В Техасе запретили пить воду из-под крана из-за опасного микроба

Жителям Техаса категорически запретили пить водопроводную воду. Ученые обнаружили в ней опасный микроб Naegleria fowleri, который попадая в организм проникает в головной мозг и вызывает менингоэнцефалит - воспаление оболочек.

Первоначально запрет распространялся на жителей всего восьми регионов штата, сейчас ограничения носят тотальных характер, пишет Associated Press. Ученые взяли пробы в реке Бразос, которая снабжает водой весь Техас.

Пока власти штата проводят расследование, жителям настоятельно рекомендовано использовать водопроводную воду только для смыва в туалете. Для питья и приготовления пищи население закупается бутилированной водой.

Naegleria fowleri - одноклеточный организм, встречающийся в пресной воде и почве. Он проникает в организм через нос и без должного лечения вызывает смертельный исход от наступивших болезней.