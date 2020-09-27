Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном

«Аэрофлот» в воскресенье, 27 сентября, возобновляет рейсы между Россией и Казахстаном, приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса. Рейс назначен на 01.40 мск из столичного аэропорта Шереметьево. Конечным пунктом назначения станет Нур-Султан. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

По данным авиаперевозчика, регулярные рейсы SU1956 Москва - Нур-Султан и SU1957 Нур-Султан - Москва будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, но по мере восстановления международного воздушного сообщения частота полетов может быть увеличена.

Россия весной этого года на фоне пандемии коронавируса закрыла свои границы. В настоящий момент, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщение между странами начинает возобновляться.

Сейчас россияне могут летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Киргизию, Белоруссию, Казахстан и Южную Корею.