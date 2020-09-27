Москва и Сеул возобновляют авиасообщение

Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, которое было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принято по итогам заседания членов оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно принятому решению, летать в Сеул будет компания «Аэрофлот» один раз в неделю. По четвергам в южнокорейский мегаполис, а по субботам - обратно в Москву. Первый рейс в Сеул состоится 1 октября.

Частота рейсов будет увеличиваться по мере стабилизации противоэпидемической обстановки в мире.

Россия приостановила сообщение с другими странами в конце марта. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы. К настоящему времени сняты ограничения на полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.