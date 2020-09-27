Пожар в Азовском районе Ростовской области локализовали на площади 4 га

Пожар в районе хутора Рогожкино Азовского района Ростовской области локализовали на площади четыре гектара. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

В тушении, по данным ведомства, были задействованы 60 человек и 16 единиц техники.

Ранее в субботу стало известно о двух природных пожарах в соседних Азовском и Аксайском районах региона. Ориентировочная площадь возгорания в районе хутора Рогожкино Азовского района составляла 4,5 тысячи квадратных метров. Из-за риска дальнейшего распространения огня пожару присвоили второй ранг.

Пожар в районе хутора Верхнеподпольный Аксайского района возник в результате возгорания травы. Сейчас его площадь составляет 100 гектаров. Тушение огня осложнено сильными порывами ветра и труднодоступной местностью, однако угрозы его распространения на населенные пункты, по данным МЧС, нет.