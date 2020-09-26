Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье

Сильнейший смерч обрушился на Итальянское побережье Средиземного моря. Ранним утром над водой в районе города Салерно образовался мощный вихрь и уже через несколько минут начал двигаться в сторону порта.

Смерч вырвал с корнями деревья и повалил тяжелые контейнеры, повредил несколько жилых домов и оборвал электрические провода. Несколько десятков зданий остались без света.

По предварительной информации, пострадали два человека. Из-за стихии город практически оказался отрезан от остальной части страны. Дороги заблокированы обломанными ветками. Повреждены десятки машин и автобусов.