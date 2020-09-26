В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса

В Москве с воскресенья, 27 сентября, из-за коронавируса возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом заявил Сергей Собянин.

«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», — написал мэр в своем блоге.

Также Собянин сообщил, что пожилым москвичам, которые работают, больничные листы будут оформляться автоматически после направления списков сотрудников от работодателей в Фонд социального страхования. Беременные женщины и лица с хроническими болезнями должны будут позвонить по единому телефону горячей линии 8-495-870-45-09. После этого врачи проверят диагноз и заведут электронный больничный.

Мэр отметил, что доставлять лекарства находящимся дома будут без подачи заявки социальными работниками. А для продуктов и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии.

Накануне Сергей Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве. Мэр заявил о важности ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах и выразил надежду, что столице удастся избежать жестких ограничений из-за коронавируса.