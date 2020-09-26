Онколог рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей

Определить наличие онкологического заболевания можно по состоянию ногтей. Об этом сообщил хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

Врач заявил, что злокачественные образования являются подногтевыми. Характерными признаками происходящих в организме изменений служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа, от коричневого до черного.

В интервью «Пятому каналу» врач рассказал о необходимости следить за появлением трещин на ногтях, а также кровоподтеков. В случае обнаружения необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Также онколог сообщил об опасности шеллака. По словам специалиста, гель вместе с использованием ультрафиолетовых ламп может спровоцировать развитие опухоли.

Мяснянкин добавил, что указанные признаки относятся к меланоме - злокачественной опухоли, возникающей из клеток, содержащих темный пигмент меланин.