СМИ: под Харьковом прекращена поисковая операция в районе крушения Ан-26

Под Харьковом спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения самолета Ан-26 с офицерами и курсантами на борту возле города Чугуева. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

Сообщается, что операция была прекращена после обнаружения в субботу утром еще трех тел погибших, пишет ТАСС.

В пятницу, около 21.00 по местному времени военно-транспортный самолет Ан-26 заходил на посадку. Он не дотянул до аэродрома два километра. На борту находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Молодые летчики учились на втором курсе, им было по 18-19 лет. Известно, что двое курсантов выжили, но получили страшные ожоги. Сейчас за их жизни борются врачи.