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Польская компания выпустила фигурки советских бойцов в виде мародеров

Тамара Астапенкова
08:59 26.09.2020
На сайте компании можно купить фигурки солдат армий других стран, которые изображены совсем в другом виде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Польше компания, специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков различных стран, выпустила новую серию, в которой бойцы Советской Армии представлены в виде мародеров.

Серия под названием Red Storm over Europe («Красная буря над Европой») состоит из четырех фигурок. Один красноармеец везет перед собой тачку с украденными, видимо, предметами роскоши. На другой фигурке поверх военной формы натянута гражданская, третий что-то пьет из бутылки. Товар подписан, как «советские грабители».

Если брать сразу всю серию, то цена составляет 75 евро, по отдельности - дороже. На сайте компании можно купить фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн, а также гитлеровской Германии, которые изображены совсем в другом виде - с нескрываемым уважением.

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