Польская компания выпустила фигурки советских бойцов в виде мародеров

В Польше компания, специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков различных стран, выпустила новую серию, в которой бойцы Советской Армии представлены в виде мародеров.

Серия под названием Red Storm over Europe («Красная буря над Европой») состоит из четырех фигурок. Один красноармеец везет перед собой тачку с украденными, видимо, предметами роскоши. На другой фигурке поверх военной формы натянута гражданская, третий что-то пьет из бутылки. Товар подписан, как «советские грабители».

Если брать сразу всю серию, то цена составляет 75 евро, по отдельности - дороже. На сайте компании можно купить фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн, а также гитлеровской Германии, которые изображены совсем в другом виде - с нескрываемым уважением.