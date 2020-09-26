Названы самые популярные направления по России в сентябре

В тройку самых популярных направлений по России в сентябре вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий.

На четвертом месте - Симферополь. В топ-10 оказались Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

Отмечается, что чаще всего на поезде ездили в Москву. На втором месте - Санкт-Петербург. Кроме того, много ж/д билетов в сентябре россияне покупали в Адлер, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

Напомним, что после снятия ограничительных мер из-за коронавируса РФ уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Мальдивами, ОАЭ, Египтом, Швейцарией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.