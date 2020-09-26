В России с 1 октября изменится порядок начисления пенсий и пособий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и иные пособия только на карту платежной системы «Мир». Гражданам необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России по месту регистрации. Об этом рассказали в Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты “Мир”», - приводит РИА Новости слова сообщения.

По информации НСПК, на платежную систему «Мир» переводят пенсии, различные государственные пособия, которые назначаются при рождении ребенка. Речь идет о пособии по по беременности и родам, если женщина встала на учет в медучреждение на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Все ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, и все выплаты, назначенные в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до трехлетнего возраста, также с 1 октября будут начисляться на карту «Мир».

О переходе на карту «Мир» в Пенсионном фонде России сообщали еще в июле этого года. Уточнялось, что сохраняется возможность получать пенсии и иные социальные выплаты наличными, или на банковский счет, не привязанный к карте (например вклад).