В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах

Во время разговора по телефону с неизвестным человеком нельзя сообщать ему какую-либо конфиденциальную информацию: номера банковских карт, CVC-коды, пароли из SMS, паспортные данные. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

В интервью агентству «Прайм» он рассказал, что не стоит делиться информацией и в том случае, если звонок поступил якобы из банка. При этом эксперт отметил, что на самом деле у мошенников мало шансов использовать полученные при телефонного разговоре данные.

Также Куканов заявил, что запрет на произнесение слова «да» при ответе на звонок - это легенда. Мошенники не смогут использовать голосовое подтверждение человека, например, при оформлении кредита, так как для этого необходима двухфакторная аутентификация.