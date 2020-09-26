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Трагедия под Харьковом: что известно о причинах и обстоятельствах крушения Ан-26

Александр Беляев, Диана Сирази
07:29 26.09.2020
В самолете находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Трагедия под Харьковом: что известно о причинах и обстоятельствах крушения Ан-26
© Фото: netipichnyi_kharkov, Instagram

Вечером в пятницу, 25 сентября, на Украине под Харьковом разбился самолет Ан-26. Это был учебный полет. По последним данным, погибли 25 человек погибли.

В первые минут после крушения Ан-26, проезжающие мимо автомобилисты даже не сразу поняли, что упал самолет. Мощный пожар и огромный столб дыма были видны за несколько километров: транспортник расколот на несколько частей и полностью охвачен огнем. Десятки пожарных пытаются справится с пламенем.

Все случилось около 21.00  по местному времени. Военно-транспортный самолет заходил на посадку. До аэродрома города Чугуев Ан-26 не долетел два километра и рухнул в метрах от трассы.

В самолете находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сначала появилась информация о нахождении на борту 28 человек, позже цифру исправили на 27. Как выяснилось, одного курсанта не допустили к полету и это спасло ему жизнь. Среди погибших совсем молодые летчики. Они учились на втором курсе, им было по 18-19 лет. Двое выжили, но получили страшные ожоги - более 90% тела. Сейчас за их жизни борются врачи.

«На улицу выбежал горящий человек. К месту подъехала машина. Взяли огнетушитель и начали тушить пожар», - рассказал очевидец.

По словам другого очевидца, еще несколько человек смогли выпрыгнуть из самолета еще до крушения. Их с многочисленными переломами также доставили в больницу.

«Просто выпрыгивали люди, не было времени на парашют. Открыли двери, чтобы выпрыгивали», - рассказал очевидец Руслан Овчеренко.

Версий крушения самолета называют несколько. По одной из них, летчики могли перепутать полосу аэродрома с трассой. Вторую версию озвучил губернатор Харьковской области Алексей Кучер .

«По той информации, что я получил, было уведомление от пилота, что отказал левый мотор. Я знаю точно, что отключают один из моторов, для опытного летчика - это не критическая ситуация. Что произошло - будет устанавливать следствие», - сказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Самолет Ан-26 с бортовым номером 76, как значится на официальном портале Командования Воздушных Сил Украины, собрали в 1977 году. То есть на момент крушения ему было 43 года. По некоторым данным, самолет находился на ремонте, который должен был продлить срок эксплуатации воздушного судна еще на два года. Закончить работы планировали к 1 октября. Эксперты говорят, что Ан-26 довольно надежная машина, даже несмотря на то, что спроектирована была еще в Советском Союзе.

На Украине 26 сентября объявлен днем траура. Слова соболезнования семьям погибших уже выразила Российская военно-воздушная академия. По поручению Владимира Зеленского создана правительственная комиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы. Президента Украины ждут сегодня утром на месте трагедии.

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