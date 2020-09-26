Трамп озвучил единственное условие своего поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что проиграет на предстоящих выборах только в случае жульничества во время голосования по почте. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками в Виргинии.

«Мы не можем позволить им (демократам - прим.ред.) этого - на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить», - приводят слова Трампа РИА Новости.

Также глава Белого дома отметил, что хочет дружественной передачи власти.

«Мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: "О, да, конечно, давайте передавать власть", зная что они смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней», , - добавил президент США.

По мнению Трампа, из-за голосования по почте имя нового президента, возможно не будет известно в течение нескольких месяцев.

«Я могу быть впереди, но им все будут приходить и приходить бюллетени, потому что они говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже», - подчеркнул американский лидер.

Ранее соперник Трампа по предвыборной гонке Джо Байден в очередной раз обвинил действующего президента в бездействии в ситуации с коронавирусом и безработицей в стране.