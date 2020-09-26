В стране и мире Смерч из Средиземного моря обрушился на итальянский город: видео Иван Линдеманн Он повалил деревья и повредил несколько зданий. © Видео: Anika61669015, Atlantide4world, SerniaRuggiero, Twitter © Фото: SerniaRuggiero, Twitter В районе итальянского города Салерно, который расположен в южной части страны, пронесся водяной смерч. Видео стихии в социальных сетях опубликовали жители. На кадрах видно, как гигантский вихрь выходит из Средиземного моря на берег и приближается к населенному пункту. Сильный смерч повалил деревья и повредил несколько зданий. Кроме того, он опрокинул автомобили и контейнеры в порту. Несколько десятков домов из-за поврежденных линий электропередачи остались без света. Издание Salerno сообщает о двух пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика