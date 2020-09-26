Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом

Если в банкомате застряла карта, то ее не нужно пытаться достать самостоятельно. Необходимо позвонить по номеру контакт-центра, который указан на этом банкомате. Об это рассказал генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

Он уточнил, что в контакт-центре должны объяснить, в какое отделение следует обратиться для получения карты.

«Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту», - объясняет агентству «Прайм» эксперт.

По словам Кучаева, самостоятельно извлечь застрявшую карту из банкомата невозможно, поскольку реджект-отсек находится довольно далеко. При попытке открыть верхнюю часть устройства может сработать сигнализация, и тогда человека могут задержать до выяснения личности, предупредил эксперт.

«Также, по факту данного происшествия клиенту может быть инкриминирована попытка взлома банковского устройства, а это уже попадает под соответствующую статью уголовного кодекса», - пояснил Кучаев.

Он добавил, что банкомат может «съесть» карту не только в случае перепада электричества во время нахождения карты в кардридере, но и при неправильно введении пин-кода более трех раз.