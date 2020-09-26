В США двух сотрудников дома ветеранов обвинили в смерти 76 постояльцев от COVID-19

Двум работникам дома ветеранов в США предъявили обвинения в связи со вспышкой коронавируса в учреждении. Трагедия произошла в штате Массачусетс, где скончались 76 постояльцев.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что два отделения, в которых находились пожилые люди, объединили в одно, что способствовало стремительному распространению COVID-19, сообщает РИА Новости.

США продолжают удерживать лидерство по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. С момента начала пандемии, в Штатах официально подтвержден диагноз у 7 244 184 человек, общее число летальных случаев достигло 208 440 человек.