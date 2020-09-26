Москвичам пообещали еще одно бабье лето

В октябре жители и гости Москвы могут застать солнце и тепло. Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Специалист сообщил, что в эти выходные в столице ожидается «чудесная погода». В начале следующей недели станет немного прохладнее, однако, по словам синоптика, бабье лето в Москве еще не завершилось.

«Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал», - сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Киктев уточнил, что в начале предстоящей недели в городе начнет холодать. Возможны кратковременные дожди. Но уже в середине седмицы температура вновь начнет подниматься и достигнет 20 градусов тепла.

«Бабье лето - стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень», - объяснил метеоролог.

В заключение Дмитрий Киктев подчеркнул, что температуры в целом будут идти на спад, но хорошая погода может еще не раз повториться в предстоящие месяцы.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы РФ Алексей Кокорин назвал неприятные последствия продолжительного бабьего лета в России. В частности, по словам специалиста, из-за затянувшейся теплой погоды первый месяц зимы может быть бесснежным и сырым.