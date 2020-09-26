Уровень воды в Амуре достиг отметки категории опасного явления

Уровень воды в реке Амур возле Комсомольска-на-Амуре достиг категории опасного явления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«Гребень амурского паводка проходит в Нанайском районе у села Троицкое. На реке Амуре у города Комсомольска-на-Амуре уровни воды достигли отметки категории опасного явления (650 см). В Ульчском районе у села Циммермановка достигли отметки категории неблагоприятного явления (650 см), у села Богородское - неблагоприятного явления (400 см)», - информирует экстренное ведомство.

Сейчас, по данным МЧС, продолжаются работы по укреплению и возведению защитных сооружений в городе Комсомольск-на-Амуре. Спасателями, добровольцами, а также представителями местных организаций было наполнено свыше 8,5 тысяч мешков с песком.

Кроме того, были закрыты пропаны на защитной насыпи по улицам, затампонированы перепускные трубы на дамбе у озера Мылки, саму же дамбу укрепили песком.

В ведомстве подчеркнули, что в местах, где это особенно необходимо, были установлены мотопомпы, также к работам привлекли комплекс «Поток» специализированной пожарно-спасательной части ФПС. Помимо этого, МЧС установило 11 насосов общей производительностью почти 8 тысяч кубометров в час.

Ранее сообщалось, что в Приморье был введен режим ЧС из-за обрушившихся на регион обильных паводков.