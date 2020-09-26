Ученые обнаружили взаимосвязь между витамином D и тяжестью последствий от COVID-19

Дефицит витамина D в организме приводит к более тяжелым последствиям для инфицированных коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Бостонского университета, которые занимаются изучением различных тактик и методик лечения COVID-19.

Ученые обследовали более 200 добровольцев, для чего взяли у них анализы крови при поступлении в стационар и измерили содержание в ней 25-гидроксивитамина D, говорится в статье журнала PLOS ONE.

За пациентами было установлено наблюдение на всех этапах лечения инфекции. Учитывалась тяжесть последствий, течения самой болезни. Выяснилось, что среди больных COVID-19 с достаточным уровнем витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов значительно снижался.

Выводы бостонских вирусологов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восприняли с осторожностью. Там признали ведущую роль витаминов в укреплении иммунитета, но призвали не злоупотреблять ими в период пандемии.

Представитель организации в России Мелита Вуйнович посоветовала употреблять больше фруктов и овощей, получая полезные микроэлементы из них.