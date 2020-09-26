Эксперт назвала замену куриному яйцу

Знаменитый кулинар и фуд-фотограф Алия Самохина рассказала о продуктах, с помощью которых можно с успехом заменить куриное яйцо. Последнее активно применяется в изготовлении выпечки, но не всегда и не всем оно полезно с точки зрения здоровья, поясняет эксперт.

Причин может быть масса: аллергия на белок, диета или вегетарианство. Иногда яиц просто не оказывается в холодильнике тогда, когда они нужны. В этом случае не обязательно бежать в супермаркет, а можно изготовить льняное яйцо, говорит Самохина.

«Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать», - рассказала кулинар в интервью радио Sputnik.

Еще одна полноценная замена куриному яйцу - различные ореховые пасты. Правда в этом случае хозяйкам следует помнить о возможных последствиях для фигуры, добавляет эксперт.