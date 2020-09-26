СМИ: разбившийся под Харьковом самолет ВСУ по документам был в ремонте

Разбившийся в Харьковской области самолет ВСУ Ан-26 по документам был в ремонте. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, потерпевшее крушение воздушное судно числилось среди девяти других самолетов, на продление срока службы которых в июле текущего года был заключен контракт между командованием ВВС Украины и заводом «Антонов».

В материале отмечается, что на момент катастрофы самолету было 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит срок службы крылатой машины еще на два года. Согласно имеющимся у «Страны.ua» документам, завершить его планировали к 1 октября.

Издание подчеркивает, что доподлинно неизвестно, находился ли Ан-26 в стадии ремонта на момент трагического инцидента. Не исключено, что ремонтные работы могли быть уже завершены, поскольку до указанного в документах срока оставалось всего несколько дней.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Чугуев. По данным МВД Украины, на борту разбившегося воздушного судна находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. Согласно предварительной версии, причиной крушения стал отказ левого двигателя Ан-26. В настоящий момент известно о 25 погибших в результате ЧП.