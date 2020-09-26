В Москве нашли старинные тротуарные решетки с призмами

В Москве на Большой Сухаревской площади возле дома 16/18, строение 1, во время работ по благоустройству Даева и Ананьевского переулков обнаружили две тротуарные решетки со вставками из стеклянных световых призм. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного мэра.

Решетки, которые были изготовлены на рубеже XIX–XX веков, нашли под слоем асфальта. Одна из них сильно проржавела, однако осталась практически целой. Другая повредилась сильнее.

Световые призмы запатентовал в 1881 году изобретатель Джеймс Пенникуик. В Москве их применяли для освещения подвалов, которые располагались на уровне тротуара.

Как, в свою очередь, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства российской столицы, в ходе строительных работ довольно часто обнаруживают различные предметы старины. После этого находки отправляют на экспертизу для установления возраста и состава материалов.