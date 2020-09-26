Опасный ЗОЖ: диетолог рассказала о вредных пищевых привычках здоровых людей

Обезжиренные продукты, которые многие потребители считают более полезными для своего здоровья, могут навредить, если их употреблять неправильно.

В этом уверена диетолог-нутрициолог Арина Скоромная, которая назвала самые вредные «здоровые» продукты.

По ее мнению нельзя полностью игнорировать жиры, так как они необходимы организму. Без них не усваивается кальций, а это сводит к нулю пользу от обезжиренных продуктов.

Еще одним заблуждением поклонников здорового образа жизни являются свежевыжатые соки по утрам, рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Подобные эксперименты со здоровьем могут вполне закончиться плачевно, так как в натуральных соках содержится большое количество сахара, напоминает Скромная.