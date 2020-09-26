Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Алеппо возобновили производство известного во всем мире мыла

Алексей Алексеев
03:38 26.09.2020
Десятки мелких фабрик производят мыло с добавлением оливкового масла, которое до войны было главным брендом Алеппо.
В Алеппо возобновили производство известного во всем мире мыла
© Фото: ТРК Звезда

Предприятия мыловаренной промышленности Алеппо постепенно восстанавливаются после войны. До прихода боевиков эта отрасль была одной из самых доходных в регионе.

«Раньше у нас было помещение раз в десять больше этого. Пришли боевики - разграбили все подчистую. Когда наш район освободили, я увидел, что от фабрики ничего не осталось. Все пришлось восстанавливать с нуля. Нашли это помещение, закупили необходимое оборудование. Сейчас заказов хватает», - сказал директор одного из небольших семейных производств мыла Ахмад Шуйн.

Мыло, в состав которого входит оливковое масло, было одним из главных брендов Алеппо, объясняет Ахмад. Помимо туристов, товар тоннами закупали зарубежные импортеры.

До восстановления прежних объемов очень далеко, сейчас мыловаренные фабрики обеспечивают внутренний спрос.

«Оливковое и лавровое масло, сода. Пропорции соблюдаем очень строго. Этому рецепту несколько сотен лет. У каждой фабрики, конечно, есть свои маленькие секреты, но основа у всех одна и качество на высоте», - говорит работник фабрики Карим Эль-Али.

Таких небольших предприятий в Алеппо десятки, на них работают сотни людей, в том числе из бывших беженцев. Малый бизнес развивается и вносит свою лепту в восстановление послевоенной сирийской экономике.

«Упаковка зависит от заказчика. Можем просто в картонную коробку упаковать, можем ленточку добавить, бывает и в деревянные резные коробки, такие заказы идут на подарки дорогим и уважаемым людям  - все зависит от желания клиента», - объясняет упаковщица мыла Хайфа Муххамед.

Сейчас, в основном, ручное производство. Мыло в жидком состоянии выливают на пол и затем формируют. Закончив с одной партией берутся за следующую и так весь день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:14 В стране и мире
Число жертв крушения самолета Ан-26 на Украине выросло до 25 человек
21:30 В стране и мире
Видео
СМИ: под Харьковым рухнул военный самолет
19:20 В стране и мире
Видео
В честь подвига павших: как прошло открытие часовни в «Долине памяти» под Петрозаводском
16:55 ОПК
Видео
Начальник Генштаба Герасимов рассказал Путину о боевой машине «Терминатор»
13:54 Армия
«Триумф» и «Панцирь-С»: военнослужащие ЮВО отразили атаку «противника» на командный пункт в рамках «Кавказа-2020»
Популярное
Популярное
Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Видео
Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление
Видео
Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.