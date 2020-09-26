В Алеппо возобновили производство известного во всем мире мыла

Предприятия мыловаренной промышленности Алеппо постепенно восстанавливаются после войны. До прихода боевиков эта отрасль была одной из самых доходных в регионе.

«Раньше у нас было помещение раз в десять больше этого. Пришли боевики - разграбили все подчистую. Когда наш район освободили, я увидел, что от фабрики ничего не осталось. Все пришлось восстанавливать с нуля. Нашли это помещение, закупили необходимое оборудование. Сейчас заказов хватает», - сказал директор одного из небольших семейных производств мыла Ахмад Шуйн.

Мыло, в состав которого входит оливковое масло, было одним из главных брендов Алеппо, объясняет Ахмад. Помимо туристов, товар тоннами закупали зарубежные импортеры.

До восстановления прежних объемов очень далеко, сейчас мыловаренные фабрики обеспечивают внутренний спрос.

«Оливковое и лавровое масло, сода. Пропорции соблюдаем очень строго. Этому рецепту несколько сотен лет. У каждой фабрики, конечно, есть свои маленькие секреты, но основа у всех одна и качество на высоте», - говорит работник фабрики Карим Эль-Али.

Таких небольших предприятий в Алеппо десятки, на них работают сотни людей, в том числе из бывших беженцев. Малый бизнес развивается и вносит свою лепту в восстановление послевоенной сирийской экономике.

«Упаковка зависит от заказчика. Можем просто в картонную коробку упаковать, можем ленточку добавить, бывает и в деревянные резные коробки, такие заказы идут на подарки дорогим и уважаемым людям - все зависит от желания клиента», - объясняет упаковщица мыла Хайфа Муххамед.

Сейчас, в основном, ручное производство. Мыло в жидком состоянии выливают на пол и затем формируют. Закончив с одной партией берутся за следующую и так весь день.