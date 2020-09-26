Выполнен первый после возобновления авиасообщения рейс из Москвы в Бишкек

В пятницу, 25 сентября, был выполнен первый с момента возобновления авиасообщения регулярный рейс между Москвой и Бишкеком. Об этом сообщили в столичном аэропорту Домодедово.

«25 сентября авиакомпания Avia Traffic Company выполнила первый регулярный рейс по маршруту Бишкек - Москва (DME) - Бишкек», - приводит ТАСС сообщение воздушной гавани.

В аэропорту отметили, что рейсы между Москвой и Бишкеком пока будут выполняться раз в неделю по пятницам.

Россия весной этого года на фоне пандемии коронавируса закрыла свои границы. В настоящий момент, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщение между странами начинает возобновляться.

Сейчас россияне могут летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Киргизию, Казахстан. С 26 сентября в этот список добавится Белоруссия, а с 27 сентября - Южная Корея.