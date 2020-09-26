Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

Не стало известного актера Московского академического театра сатиры Владимира Носачева. Он умер на 81 году жизни. Причина смерти не называется, о дате и месте прощания будет сообщено позже.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В Театре сатиры он начал служить в 1966 году, сразу после окончания легендарного Высшего театрального училища имени Щукина.

Зрителям Носачев полюбился благодаря своим ролям в постановках «Хомо Эректус», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой» и других.