В Минздраве Белоруссии связали рост числа заболевших COVID-19 с протестами

Рост числа заболевших коронавирусом в Белоруссии связан с протестными акциями в республике. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич.

«Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования», - сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Пиневич также сообщил, что в последнее время в РБ фиксируется ежедневный прирост случаев заболевания COVID-19 на уровне более 300.

Напомним, за минувшие сутки в Белоруссии было выявлено 332 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 77 289. В пик заболеваемости в республике максимальный суточный прирост заразившихся достигал 973.