SpaceX изменила условия испытаний Starship

Испытательный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX состоится на высоте 15, а не 18 километров, как планировалось ранее.

Об этом сообщил глава корпорации и создатель межпланетного корабля Илон Маск.

«Первый полет на высоте 15 км или примерно 50 тыс. футов», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Изменение своих изначальных планов американский миллиардер и изобретатель комментировать не стал, лишь продемонстрировав своим подписчикам фотографию модификации корабля SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами. Маск отметил, что они будут завершены через неделю.

Последние летные испытания корабля SpaceX провела в начале сентября на полигоне в Техасе. Тогда Starship поднялся на высоту 45,7 метров, после чего плавно приземлился на специальную платформу.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс. При этом, корабль способен взять на борт до 100 человек.