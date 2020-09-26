Ученые рассказали о главной «хитрости» коронавируса

Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться главной «хитростью» коронавируса.

«Она (хитрость) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — объяснил ученый, передает Bloomberg.

При этом ранее исследователи уже обращали внимание на связь коронавируса с недостатком интерферона. Сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.

Согласно данным американских ученых, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть вполне эффективно в борьбе с коронавирусом. Отмечается, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В других случаях течение инфекции и восстановление пациента будет зависеть от времени.