В Москве за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом

Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в столице общее число умерших, у которых был диагностирован COVID-19, увеличилось до 5 164.

В последнее время в России наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки по стране было выявлено 7 523 новых случая заражения. По Москве этот показатель составил 1 792.

Всего в РФ за время пандемии было официально подтверждено 1 143 571 случаев заболевания коронавирусом, 940 150 человек медикам удалось вылечить, 20 225 пациентов, к сожалению, скончались.