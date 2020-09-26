Порывы ветра и труднодоступная местность: пожар в Ростовской области достиг площади в 100 га
На месте работают 239 человек и 59 единиц техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: 24.mchs.gov.ru
Площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области выросла до 100 га. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Сергей Пряженцев.
«По состоянию на 22:00 площадь пожара составляет 100 гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует», - сказал он журналистам.
Пожару присвоен третий ранг. На месте работают 239 человек и 59 единиц техники. По словам Пряженцева, тушение пожара осложняют сильные порывы ветра и труднодоступная местность.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возник второй за день пожар в Азовском районе. Горит сухая трава на площади 4,5 тысячи кв. м.